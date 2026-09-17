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Spor Fenerbahçe yenilgisi sonrası Lyon'da özel jet ve taksi yasaklandı, maaş bütçesi yarıdan fazla düşürüldü! Artık metro kullanıyorlar
Spor

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Lyon'da özel jet ve taksi yasaklandı, maaş bütçesi yarıdan fazla düşürüldü! Artık metro kullanıyorlar

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Fenerbahçe yenilgisi sonrası Lyon'da özel jet ve taksi yasaklandı, maaş bütçesi yarıdan fazla düşürüldü! Artık metro kullanıyorlar

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenen Lyon'da mali kriz baş gösterdi. Kulüp yöneticilerine taksi yasaklanırken artık metro ile işe gidip geliyorlar. Yeni transferlere özel jetin de yasaklandığı Fransız kulübü maaş bütçesini de 120 Milyon Euro'dan 55 milyon Euro’ya düşürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenen Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon, ciddi mali kriz ve borç yükü nedeniyle radikal tasarruf tedbirlerini hayata geçirdi.

Fransız basınına göre; kulübün üst düzey yöneticilerinin ayrıcalıklarına sınırlama getirildi. Maçlara gidiş-gelişlerde ve günlük kulüp işlerinde yöneticilerin taksi yerine toplu taşıma kullanımı teşvik edilirken, birçok yöneticinin metro ve tren kullanmaya başladığı iddia edildi.

ÖZEL JET DEVRİ DE BİTTİ

Tasarruf tedbirleri sadece kulüp yönetimiyle sınırlı kalmadı; transfer süreçlerindeki lüks ulaşım harcamalarına da son verildi. Yeni transferlerin şehre getirilmesinde daha önce sıkça kullanılan özel jet kiralama uygulaması kaldırıldı. Son olarak Reims'ten transfer edilen Japon kanat oyuncusu Keito Nakamura'nın Lyon'a özel jet yerine şoförlü bir araçla getirildiği bildirildi.

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