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Fenerbahçe, yeni sponsorunu açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklama göre; sarı-lacivertli ekibin yeni şort sponsoru Aygaz oldu.

23 Kasım 2018 Cuma 17:21
Fenerbahçe, yeni sponsorunu açıkladı

Fenerbahçe, Aygaz'ın şort sponsoru olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası olan Aygaz, Futbol A Takımı şort sponsorluğunda iş birliğine gidiyor. Futbol Takımımız, 25 Kasım 2018 Pazar günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13.haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında, 1961 yılından bu yana LPG sektörünün lider markası olarak faaliyet gösteren Aygaz'ın logosunu taşıyan şortu, ilk kez giyecek. Renklerimize ve Fenerbahçe'mize hoş geldin Aygaz!"

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:21
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Aygaz

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