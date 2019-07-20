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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Fenerbahçe çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Fenerbahçe çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30’da başladı. Antrenmanın ilk yarım saatlik bölümünde salonda sakatlık önleyici çalışmalar yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
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