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Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:38:19 -
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, basın mensuplarına 45 dakikası açık olan bölümde dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Yoğun tempoda çalışan Fenerbahçe, akşam saatlerinde bir antrenman daha yapacak.


- Novak ve Zajc yarın takıma katılacak


Bu arada ülkelerindeki karantina dönemi biten Çek Filip Novak ile Sloven Miha Zajc, bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Her iki futbolcu, sağlık kontrollerinin yanı sıra bazı testlerin ardından takımla çalışmalara başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 15 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak.


- Topuk Yaylası'ndaki kamp öncesi önlemler


Sarı-lacivertli takım, 18 Ağustos Salı günü Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek hazırlıklarını burada yapacak.

Takımın gidişi öncesi Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni tip koronavirüse karşı bazı çalışmalar yapılacak.

Kamp öncesi tesisler dezenfekte edilecek. Tesis çalışanları da futbolcuların gidişi öncesi teste tabi tutulacak.

Ayrıca kafilenin Topuk Yaylası'na hareketi öncesi takım otobüsü de dezenfekte edilecek.

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