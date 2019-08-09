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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:30
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı aktarıldı.

İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Demir Grup Sivasspor ile Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün Sivas'a gidecek.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:30
  1. Fenerbahçe
  2. Can Bartu Tesisleri
  3. Ersun Yanal
  4. Demir Grup Sivasspor
  5. Cumhuriyet Kupası
  6. koşu
  7. ısınma

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