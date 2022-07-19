Fenerbahçe'de 2022-2023 forma tanıtımı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve davetliler katıldı.

Tanıtım videolarının izletildiği ve sanatçı Ece Seçkin'in sahne aldığı etkinlikte daha sonra forma tanıtımına geçildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını oyuncular Sarp Akkaya, Afra Saraçoğlu ve Sarp Can Köroğlu tanıttı. Formaları giyen ünlüler, formaları çok beğendiklerini ifade ettiler. Peki, yeni sezon formaları ne kadar?

Fenerbahçe yeni sezon formaları ne kadar?

Fenerbahçe yeni sezon için çubuklu, sarı ve lacivert formalarını satışa sundu. Fenerbahçe yeni sezon formaları 629 TL'den satışa çıktı. Çocuk formaları ise 579 TL'den satılıyor.