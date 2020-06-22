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Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:41:50 -
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Kasımpaşa karşısında görev alan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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