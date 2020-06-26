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Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:41:28 -
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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