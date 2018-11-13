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Fenerbahçe yeni hocayı açıklayacak! Sadece 3 gün kaldı

Süper Lig'de Cocu sonrası Erwin Koeman yönetiminde başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'nin, Hollandalı çalıştırıcıyla devam etmesi bekleniyor.

13 Kasım 2018 Salı 11:36
Fenerbahçe yeni hocayı açıklayacak! Sadece 3 gün kaldı

Fenerbahçe, 28 Ekim Pazar günü oynanan ve 3-1 kaybedilen Ankaragücü maçının hemen ardından Phillip Cocu’nun görevine son vermişti. Teknik direktör konusunda henüz bir adım atılmadı ve takım geçici olarak yardımcı antrenör Erwin Koeman’a emanet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre bir kulüp, hocasız çıktığı ilk maçtan itibaren iki hafta içerisinde yeni teknik direktörünü açıklamak zorunda...

1 yıl hak mahrumiyeti cezası var

2 Kasım’da Galatasaray ile oynayan Sarı-Lacivertliler’de ‘geçici teknik adam’ sıfatıyla Koeman kulübedeydi. ‘Geçici’ olduğu için TFF’ye bildirilen kadroda teknik sorumlu bölümü boş bırakıldı. Aynı durum Alanyaspor maçında da yaşandı. Yönetimin yeni teknik direktörle sözleşme imzalamak için önünde 3 günü kaldı. Aksi takdirde kulübe her maç için 100 bin TL para cezası; Koeman’a ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

Erwın Koeman'la devam

Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Galatasaray ile berabere kalıp Anderlecht ve Alanyaspor’u yenerek çıkışa geçti. Yönetimin, Hollandalı teknik adamla yola devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertliler’in konuyla ilgili resmi açıklamayı, 3 günlük süre dolmadan yapması bekleniyor.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:36
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. yeni teknik direktör seçimi
  4. Erwin Koeman
  5. Fenerbahçe yeni hocayı açıklayacak
  6. TFF
  7. Süper Lig

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