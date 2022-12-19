Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu! Hayırlı olsun...

Devre arası transfer dönemi için kollarını sıvayan Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler 2018 yılında Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlasa da, genç isim ilk etapta adaptasyon sorunu yaşamıştı. Daha sonrasında yükselen bir grafik çizen 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerini de peşine takmıştı. Kanarya bu transferde olduğu gibi politika izleyekken, 'yeni Ferdi Kadıoğlu'nu yine Hollanda'da buldu.

Ali Koç, 2018 yılında başkan seçilmiş, ilk transferlerinden biri Nijmegen'den, o dönem 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerdeki ilk yıllar istediği gibi geçmedi. Ancak başarılı oyuncu son iki sezondaki müthiş performansıyla Avrupa çapında bir yıldıza dönüştü, birçok takımı peşine taktı.

Fenerbahçe, şimdi Hollanda'dan yeni bir yıldız adayını hedefleri arasına aldı: Yusuf Barasi... Alkmaar altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımda da şans bulmaya başladı. Hem forvette hem de kanatlarda görev yapabilen Yusuf, yüksek tekniği ve süratiyle dikkat çekiyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertliler, aynı Ferdi'de olduğu gibi Yusuf'u da patlama yapmadan kadrosuna katmak istiyor. Gözlemci ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için 'mutlaka alınmalı' raporu verdiği öğrenildi. Yönetim, Alkmaar'a ilk teklifini sunmak için kolları sıvadı. Hollanda ekibine, sonraki satıştan payın da olduğu bir öneri sunulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, bonservis bedeli olarak en fazla 1 milyon Euro'ya bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Önce Hollanda, sonra Ay-Yıldız

Yusuf Barası, Hollanda'nın Alkmaar kentinde Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yıldız, U15, U16 ve U17 kategorilerinde Hollanda'nın formasını terletti. Ancak TFF'nin çabaları sonrası U19'dan itibaren Ay-Yıldız'ı tercih eden 19 yaşındaki oyuncu, şu anda Ümit Milli Takımımız'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yusuf Barasi, bu sezon Alkmaar A Takımı'nda tek golünü Konferans Ligi'nde Vaduz karşısında kaydetti. Yusuf, Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Alkmaar U21 Takımı'nda ise 7 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.