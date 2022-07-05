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Spor Fenerbahçe yeni Alex'inin peşinde!
Spor

Fenerbahçe yeni Alex'inin peşinde!

Fenerbahçe'nin ön libero gündemine gelen isimlerden biri de Alex Kral oldu. Genç futbolcunun kulübü Spartak Moskova ile görüşmeler olumlu ilerliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 13:27:00 -
Fenerbahçe yeni Alex'inin peşinde!

Fenerbahçe'nin ön libero gündemine gelen isimlerden biri de Alex Kral oldu. Genç futbolcunun kulübü Spartak Moskova ile görüşmeler olumlu ilerliyor.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun ilerlemiş yaşından dolayı performansının düşmesi üzerine tüm yük Crespo'ya biniyor.

Brezilyalı ön libero ile yollarını ayırmayı düşünen sarı-lacivertliler Gustavo'nun yerine ise bir başka isim bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jorge Jesus'un son raporuna göre Fenerbahçe listesine Alex Kral'ı ekledi. 24 yaşındaki oyuncuyla temas kuran Kanarya, görüşmelerde de ilerleme kaydetti.

Piyasa değeri düştü
Spartak, bonservis için 5 milyon euro istiyor, ancak kiralama seçeneği de masada.

Spartak Moskova, Kral'ı 2019'da 12 milyon euroya transfer etmişti. Ancak savaş nedeniyle hem Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesi hem de başarılı oyuncunun West Ham'da bekleneni verememesi nedeniyle piyasa değeri düştü.

Kiralama seçeneği daha güçlü
Ruslara göre Spartak, Çek yıldızı 5 milyon euroya bırakmaya hazır. Spartak Moskova'nın Alex Kral'ı bir kez daha kiralayabileceği de belirtildi.

Fenerbahçeli kurmaylar da Carvalho ve Vinicius Souza transferinde aşama kaydedemezse Alex Kral'ı kadroya dahil etme kararı aldı.


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