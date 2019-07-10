Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı
Fenerbahçe, Ümraniyespor’dan Yasir Subaşı’nı 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:33
Fenerbahçe, Ümraniyespor’dan Yasir Subaşı’nı 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ümraniyespor’dan 1996 doğumlu futbolcu Yasir Subaşı’nı bonservisiyle birlikte transfer ederek 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncumuza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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