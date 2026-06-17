Fenerbahçe Vedat Muriç için geri sayıma geçti

Hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. TRT Spor’a göre, yönetim kurulunda görev dağılımının yapılmasıyla birlikte transferde daha somut adımların atılması bekleniyor.

Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde 2 santrfor transferi yapacağını açıklamıştı. Yıldırım’ın listesinin ilk sırasında Vedat Muriç bulunuyor.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin talip olduğu Kosovalı futbolcu, sezonu Mallorca’da tamamlamıştı. İspanyol ekibinin küme düşmesinin ardından Vedat Muriç'in takımdan ayrılması kesinleşti.

NEOM ve Orlando City kulüplerinin tekliflerine rağmen golcü futbolcu, tercihini Fenerbahçe’den yana kullanma kararı aldı. Sarı lacivertlilerin, hem Muriç hem de Mallorca ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcu, 4,5 sezondur Mallorca forması giyiyor. Kariyerinin en skorer dönemini geçiren Muriç, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 37 maçta 23 gol kaydetti.

Kosovalı santrfor, Mallorca formasıyla 155 maçta 58 kez rakip fileleri havalandırdı.