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Spor Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-13 20:22:00 -
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan final maçında Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketler nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehir'in ise saha olayları sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

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