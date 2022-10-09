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Spor Fenerbahçe ve Karagümrük arasında gol düellosu
Spor

Fenerbahçe ve Karagümrük arasında gol düellosu

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4'lük skorla yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 22:11:00 -
Fenerbahçe ve Karagümrük arasında gol düellosu

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 5-4 kazandı.

Valencia hat-trick yaptı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 9. dakikada Crespo, 28, 62 ve 73. dakikalarda Valencia'nın ayağından geldi. Valencia, 62 ve 73. dakikalarda attığı iki golü penaltıdan kaydetti. Fenerbahçe'nin son golü 90+5. dakikada Batshuayi'den geldi.

Fatih Karagümrük'ün golleri ise 16. dakikada ile 66. dakikada penaltıdan Borini, 24. dakikada Kouassi ve 84. dakikada Burak Kapacak kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Fatih Karagümrük de sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

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