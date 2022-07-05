  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjdeli haber!
Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjdeli haber!

Geçtiğimiz sezon taraftarlarının beklentisinin altında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, 2022/23 sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktörleri Jorge Jesus ve Okan Buruk yönetiminde başlamıştı. İki dev kulüp, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçti ve bir futbolcuyu kadroya katmak için karşı karşıya geldi. Real Betis'te forma giyen William Carvalho'yu transfer etmek isteyen iki takım, İspanyol ekibinin hamlesiyle heyecanlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 16:36:00 - 2022-07-05 16:42:10
Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjdeli haber!

Geçtiğimiz sezon taraftarlarının beklentisinin altında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, 2022/23 sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktörleri Jorge Jesus ve Okan Buruk yönetiminde başlamıştı. İki dev kulüp, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçti ve bir futbolcuyu kadroya katmak için karşı karşıya geldi. Real Betis'te forma giyen William Carvalho'yu transfer etmek isteyen iki takım, İspanyol ekibinin hamlesiyle heyecanlandı.

Süper Lig'de 2021/22 sezonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. İki ekip de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Real Betis'te forma giyen William Carvalho transferi için karşı karşıya geldi. Hangi takımın oyuncuyu transfer edeceği merakla beklenirken, İspanyol ekibinden flaş bir hamle geldi.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna alınmadı.Bu gelişmenin ardından Türkiye'ye gelişine artık kesin gözüyle bakılan Carvalho'da transfer savaşını hangi kulübün kazanacağı merak konusu... Fenerbahçe'de William Carvalho konusunda Jorge Jesus'la daha önce çalışması nedeniyle transferde bir adım önde görülse de Galatasaray'ın yapacağı hamle merakla bekleniyor. İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho'yu 2018'de 16 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.

73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.

 

Zerdeçal: Alzheimer riskini azaltıyor! Günde 1 kaşık yetiyor!
Zerdeçal: Alzheimer riskini azaltıyor! Günde 1 kaşık yetiyor!

Kadın - Aile

Zerdeçal: Alzheimer riskini azaltıyor! Günde 1 kaşık yetiyor!

Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?
Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?

Zerdeçal: Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor! Zerdeçalın faydaları
Zerdeçal: Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor! Zerdeçalın faydaları

Kadın - Aile

Zerdeçal: Günde 1 kaşık tüketmek yetiyor! Zerdeçalın faydaları

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!
Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!

Kadın - Aile

Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!

Çikolata ve çilekli milkshake tarifi! Yaz aylarının serinleten popüler ve leziz milkshake tarifleri
Çikolata ve çilekli milkshake tarifi! Yaz aylarının serinleten popüler ve leziz milkshake tarifleri

Kadın - Aile

Çikolata ve çilekli milkshake tarifi! Yaz aylarının serinleten popüler ve leziz milkshake tarifleri

Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu besinler beyni küçültüyor, beyni zehirliyor!
Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu besinler beyni küçültüyor, beyni zehirliyor!

Sağlık

Bilimsel olarak kanıtlandı: Bu besinler beyni küçültüyor, beyni zehirliyor!

Etimek tatlısı nasıl yapılır? Şipşak hazır etimek tatlısı tarifleri
Etimek tatlısı nasıl yapılır? Şipşak hazır etimek tatlısı tarifleri

Kadın - Aile

Etimek tatlısı nasıl yapılır? Şipşak hazır etimek tatlısı tarifleri

Uyku apnesi trafik kazası riskini beş katına çıkarıyor! Sürekli yorgunluk ve uyku hali varsa dikkat
Uyku apnesi trafik kazası riskini beş katına çıkarıyor! Sürekli yorgunluk ve uyku hali varsa dikkat

Sağlık

Uyku apnesi trafik kazası riskini beş katına çıkarıyor! Sürekli yorgunluk ve uyku hali varsa dikkat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23