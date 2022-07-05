Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjdeli haber!

Geçtiğimiz sezon taraftarlarının beklentisinin altında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray, 2022/23 sezonu hazırlıklarına yeni teknik direktörleri Jorge Jesus ve Okan Buruk yönetiminde başlamıştı. İki dev kulüp, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte harekete geçti ve bir futbolcuyu kadroya katmak için karşı karşıya geldi. Real Betis'te forma giyen William Carvalho'yu transfer etmek isteyen iki takım, İspanyol ekibinin hamlesiyle heyecanlandı.



Süper Lig'de 2021/22 sezonunda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. İki ekip de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Real Betis'te forma giyen William Carvalho transferi için karşı karşıya geldi. Hangi takımın oyuncuyu transfer edeceği merakla beklenirken, İspanyol ekibinden flaş bir hamle geldi.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu William Carvalho, Real Betis'in Avusturya kamp kadrosuna alınmadı.Bu gelişmenin ardından Türkiye'ye gelişine artık kesin gözüyle bakılan Carvalho'da transfer savaşını hangi kulübün kazanacağı merak konusu... Fenerbahçe'de William Carvalho konusunda Jorge Jesus'la daha önce çalışması nedeniyle transferde bir adım önde görülse de Galatasaray'ın yapacağı hamle merakla bekleniyor. İspanyol ekibi, Portekiz Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan William Carvalho'yu 2018'de 16 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı.

73 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, kulüpler kariyerinde 379 maçta 20 gol ve 26 asist kaydetti. Carvalho, Sporting ve Real Betis'in dışında Belçika'da Cercle Brugge formasını terletti.