  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Denizbank'tan Seçil Erzan açıklaması

İranlılar bir ilimizde harekete geçti! Kent sakinleri şaşkın, kimse bu kadarını beklemiyordu

“Yüksek karlı gizli fon” davasında bu da oldu: İşin içine “şifacı” arkadaşları da dahil olmuş

İkinci Dilan ve Engin Polat olayı! Haklarında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti'den vergi teklifi: Turistlerden şehir vergisi alınsın

4 yılda neler olmuş neler! Mansur’un usulsüzlükleri Sayıştay raporuna takıldı

ASELSAN ROBOSİM'i tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik: ‘Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur’

Türk İHA'ları bir ülkeyi adeta ipten almış! Böyle duyurdular: 3 bin saldırıyı Bayraktar TB2 SİHA ile önledik

Adıyaman depremi de ders olmamış! Kentsel dönüşüme karşı yine aynı tırı vırı
Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri belli oldu!
Spor

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 21:19:00 -
Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio gerçekleştirecek.

Beşiktaş'a Sloven hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23