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Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi

Fenerbahçe, kadın basketbol takımı forması giyen ABD asıllı Çek oyuncunun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:52
Fenerbahçe, Vaughn ile sözleşme tazeledi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon da Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı forması giyen ABD asıllı Çek pivot Kia Vaughn ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 31 maçta 27,9 dakika, 11,4 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele eden 31 yaşındaki basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ise 29,4 dakika sahada kalırken 10,2 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla sarı-lacivertli takıma katkı sağlamıştı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:52
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