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Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 13:21:00 -
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki  ilana göre başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya ilgili dosya için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

Son başvurular  18.11.2022 tarihine kadar kabul edilecek.

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