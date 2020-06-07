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Spor

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla Ülker Stadyumu’nda kısa bir çalışma ve kendi arasında hazırlık maçı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:52:23 -
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla Ülker Stadyumu’nda kısa bir çalışma ve kendi arasında hazırlık maçı yapacak.


Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçlar öncesinde Fenerbahçe, bu duruma hazırlık için statta çalışmaya karar verdi. Süper Lig’in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bu akşam saat 18.30’da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde çalışacak. Takım, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma yaptıktan sonra sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı oynayacak.

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