Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen kurada Türkiye'nin tek temsilcisi Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.
Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Club Brugge-PAOK
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Olympiakos-Fenerbahçe
Aston Villa-Lille
Viktoria Plzen-Fiorentina
YARI FİNAL
Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta oynanacak.
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