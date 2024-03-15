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Spor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti
Spor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti

Yeniakit Publisher
2024-03-15 16:17:00 - 2024-03-15 16:45:33
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen kurada Türkiye'nin tek temsilcisi Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.

Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Club Brugge-PAOK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olympiakos-Fenerbahçe

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

YARI FİNAL

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

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