Fenerbahçe tur için avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kalarak tur için avantajı elde etti.
Dinamo Kiev'le Fenerbahçe, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı. Temsilcimiz bu sonuçla rövanş öncesi avantaj elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.