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Spor Fenerbahçe tur için avantajı kaptı
Spor

Fenerbahçe tur için avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le 0-0 berabere kalarak tur için avantajı elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 23:15:00 -
Fenerbahçe tur için avantajı kaptı

Dinamo Kiev'le Fenerbahçe, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Karşılaşmada iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı. Temsilcimiz bu sonuçla rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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