Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor

Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’de ivme Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak’a doğru çevrildi.

Devre arasında Rusya’nın Grozny takımından kiralık olarak Ankaragücü’ne gelen 22 yaşındaki futbolcu, süratli yapısıyla tüm dikkatleri çekiyor.

Süper Lig’de Onyekuru ve Garry Rodrigues’le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues’in yerine düşünülüyor.

Devre arasında Ankaragücü’ne transfer olup ilk 11’in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı.

Michalak, bu 3 asistin 2’sini Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi.

Bonservisi Rusya’nın Grozny takımında olan Michalak’ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü’nde bulunuyor.

Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü’nün opsiyonu kullanması bekleniyor.