  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor

Bu sezon Garry Rodrigues’den istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Ankaragücü’nde oynayan süratiyle dikkatleri üzerine çeken Michalak’ı transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 08:33:00 -
Fenerbahçe transfer çalışmalarında hız kesmiyor

Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’de ivme Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak’a doğru çevrildi.

Devre arasında Rusya’nın Grozny takımından kiralık olarak Ankaragücü’ne gelen 22 yaşındaki futbolcu, süratli yapısıyla tüm dikkatleri çekiyor.

Süper Lig’de Onyekuru ve Garry Rodrigues’le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues’in yerine düşünülüyor.

Devre arasında Ankaragücü’ne transfer olup ilk 11’in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı.

Michalak, bu 3 asistin 2’sini Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi.

Bonservisi Rusya’nın Grozny takımında olan Michalak’ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü’nde bulunuyor.

Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü’nün opsiyonu kullanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı