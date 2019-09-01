Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk 11'ler açıklandı
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.01 Eylül 2019 Pazar 20:47
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki dev maçta ilk 11'ler belli oldu.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
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