Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk 11'ler açıklandı Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki dev maçta ilk 11'ler belli oldu. FENERBAHÇE - TRABZONSPOR STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS HD 1 İLK 11'LER FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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