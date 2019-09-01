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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? | Süper Lig 3. Hafta maçları

Süper Lig'in 3.haftasında Fenerbahçe, flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Süper Lig'de 124. kez karşı karşıya gelen iki ekipten Sarı-Lacivertliler'in galibiyet sayısında 10 farklı üstünlüğü bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonucu ne? İşte detaylar...

01 Eylül 2019 Pazar 22:44
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? | Süper Lig 3. Hafta maçları

Süper Lig'in 3.haftasında Fenerbahçe, flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Süper Lig'de 124. kez karşı karşıya gelen iki ekipten Sarı-Lacivertliler'in galibiyet sayısında 10 farklı üstünlüğü bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonucu ne? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? 

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dair detaylar...


Birinci devre sona erdi.


45+3'
Korner kazanan takım Trabzonspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Jose Sosa.

 


45+2'
Tolga Ciğerci şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Ülker Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

 


45+1'
Maçın hakemi Firat Aydinus Ülker Stadyumu Stadı'nda en az 2 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.

 


45+1'
Ülker Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Garry Rodrigues ancak isabet yok.

 


45'
İstanbul şehrindeki maçta gole yaklaşan takım Fenerbahçe. Garry Rodrigues kaleyi yokladı ancak direğe takıldı.

 


43'
Max Kruse isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

 


40'
Sarı kart! Nabil Dirar sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

 


36'
Fenerbahçe takımında Emre Belözoglu çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

 


36'
Trabzonspor savunması Fenerbahçe takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Garry Rodrigues.

 


34'
Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Trabzonspor takımında Anthony Nnaduzor Nwakaeme.

 


33'
Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi ofsayta takılıyor.

 


32'
Rakip sahada gol arayan takım Trabzonspor. Hüseyin Türkmen kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Ülker Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

 


32'
Trabzonspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Jose Sosa.

 


31'
Donis Avdijaj, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

 


28'
Asist Donis Avdijaj.

 


28'
Gol! Ülker Stadyumu Stadı'nda skora denge getiren golün sahibi, yaptığı kafa vuruşu ile Caleb Ekuban. Trabzonspor böylece eşitliği sağlıyor. 1-1.

 


17'
Golde asisti yapan oyuncu Max Kruse.

 


17'
Gol! Fenerbahçe Ülker Stadyumu Stadı'nda Garry Rodrigues ile öne geçti. 1-0.

 


13'
Deniz Turuc kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

 


8'
Sarı kart! Deplasman takımı oyuncusu Jose Sosa sarı kart görüyor.

 


7'
Tolga Ciğerci çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Ülker Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

 


6'
Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Fenerbahçe takımında şutu çeken oyuncu Jailson.

 


4'
İsabetsiz şut! Fenerbahçe Max Kruse ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

 


1'
Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

 


1'
Fenerbahçe takımı Vedat Muriqi ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

 


1'
Hakem yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı başlattı.

 


Takımların Ülker Stadyumu stadındaki maçta sahaya çıkacak kadroları açıklandı.

 


Fenerbahçe kendi sahasında Trabzonspor ile oynadığı son 21 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

 


Trabzonspor son 9 deplasman maçında hiç kaybetmedi.

 


Fenerbahçe evinde oynadığı son 13 maçta hiç mağlubiyet almadı.

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports & HT Stüdyo

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jalson, Drar, Tolga, Emre, Denz Türüç, Rodrgues, Kruse, Vedat Muriç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Perera, Hüseyn, Hossen, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdjaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:44
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