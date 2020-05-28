Fenerbahçe Trabzonspor kupa maçı ne zaman? | Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Trabzonspor maçı | Futbol müsabakalarına verilen ara 12 Haziran’da sona erecek. Lig maçlarının 12 Haziran’da başlayacağı yönündeki açıklamanın ardından futbolseverler “Türkiye Kupası maçları ne zaman?” , “Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?” , “Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman?” , “Fenerbahçe Trabzonspor maçı haziranda mı?” , “Fenerbahçe Trabzonspor maçı ayın kaçında?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu bugün gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlar aldı. Liglerin 12 Haziran’da başlaması kesinleşti. Ayrıca TFF, Ziraat Türkiye Kupası takvimini de belirledi.
Fenerbahçe Trabzonspor kupa maçı ne zaman? | Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklama kupa maçlarının tarihleri açıklandı.
Yapılan açıklamada “ Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır” denildi.