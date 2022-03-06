Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ardından! 'Maçın hakkı buydu'
Yeniakit.com.tr'ye konuşan Lig TV eski Genel Müdürü Ferhan Tezcan, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin değerlendirmesini yaptı.
Yeniakit.com.tr
Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, 71. dakikada Miha Zajc'ın kaydettiği golle maçı 1 puanı son 19 dakikada kurtardı.
Maç sonunda Yeniakit.com.tr'ye değerlendirmede bulunan Lig TV eski Genel Müdürü Ferhan Tezcan, Trabzonspor'un şampiyonluk rehaveti ile sahaya çıktığını belirtti.
Tezcan, "Maçta Fenerbahçe'nin galip bile gelebileceğini söylemiştim. Trabzonspor zaten puan farkını açması sebebi ile şampiyonluğu garanti gibi olduğundan rehavetle mücadele etti. Fenerbahçe de belli bir süreden sonra yoruldu. Karşılıklı kaçırılan pozisyonlarla maç hakettiği şekilde 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı." dedi.