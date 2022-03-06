  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ardından! 'Maçın hakkı buydu'
Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin ardından! 'Maçın hakkı buydu'

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Lig TV eski Genel Müdürü Ferhan Tezcan, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin değerlendirmesini yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 23:56:00 - 2022-03-07 00:00:08

 Yeniakit.com.tr 

Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, 71. dakikada Miha Zajc'ın kaydettiği golle maçı 1 puanı son 19 dakikada kurtardı.

Maç sonunda Yeniakit.com.tr'ye değerlendirmede bulunan Lig TV eski Genel Müdürü Ferhan Tezcan, Trabzonspor'un şampiyonluk rehaveti ile sahaya çıktığını belirtti.

Tezcan, "Maçta Fenerbahçe'nin galip bile gelebileceğini söylemiştim. Trabzonspor zaten puan farkını açması sebebi ile şampiyonluğu garanti gibi olduğundan rehavetle mücadele etti. Fenerbahçe de belli bir süreden sonra yoruldu. Karşılıklı kaçırılan pozisyonlarla maç hakettiği şekilde 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay