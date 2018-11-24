THY- Noukşot
0553 313 94 23

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında

- Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak- Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:56
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Sezona başladığı teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 3 resmi maçını kaybetmezken, bu sezon ilk defa üst üste 2 müsabakayı kazandı.

Cocu'nun ardından görevi devralan yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 13. sırada girdi.


- Eksikler


Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı.

Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.


- Sol bekler ceza sınırında


Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı, Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.


- Muhtemel 11


Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

Harun Tekin, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Mathieu Valbuena, Michael Frey, İslam Slimani.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:56
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cavaliers, Cedi Osman ile kazandı
    1. Cavaliers, Cedi Osman ile kazandı
    2. MİT ve Emniyet deşifre etti! İşte..
    3. Bu yalancılardan kim hesap soracak?
    4. Ombudsman devreye girdi, gence..
    5. TSK'nın hayallerini yeşerttiği..
    6. Basketbolda derbi heyecanı
    7. PKK'nın katlettiği Şırnaklı 29 şehit..
    8. AK Parti Erzurum belediye başkan adayı..
    9. İnternet bağımlılığı
    10. AK Parti Giresun belediye başkan adayı..
    11. Nerede böyle bir hayat?
    12. AK Parti Kastamonu belediye başkan..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda ipucu..
    14. Sivasspor çıkışını sürdürme peşinde
    15. Bakan Süleyman Soylu'dan 'Öğretmen..
    16. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk..
    17. 1 ABD askeri öldürüldü
    18. AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan..
    19. Sinop AK Parti belediye başkan..
    20. Hem helal ve tayyib hem milli ve yerli
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...