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Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:38
Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapan sarı-lacivertlilerde antrenman sonrası Okan Turp, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici, ekstra koşu çalışması yaptı.


Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde süren çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanı daha sonra hücum varyasyonlarıyla sona erdi.


Antrenmanın ardından Okan Turp, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ekstra koşu yaptılar.


Fenerbahçe, bugün ikinci antrenmanını 18.30’da yaparak günü tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:38
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