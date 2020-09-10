Fenerbahçe TFF'ye belgeleri yolladı
Fenerbahçe, yeni transferlerine lisans çıkarmak için TFF’ye gerekli tüm belgeleri gönderdi.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor.
Süper Lig 2020-21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, yeni transferlerine lisans çıkarmak için TFF’ye gerekli tüm belgeleri iletti.
Gönderilen belgeler sonrası lisansların çıkarılmasına başlandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına yeni transferlerin hepsini götürmek istiyor.
Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Enner Valencia ve Mame Thiam'ın isimleri henüz Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesindeki takım listesinde bulunmuyor.
Sezon sonu sözleşmesi biten ve yeniden sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci'nin de ismi listede bulunmuyor.