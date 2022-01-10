Fenerbahçe’de teknik direktör sorunu halen çözülmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör arayışının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı.

Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesinde teknik direktör sorunuyla ilgili konuştu. Koç, “Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor” dedi.