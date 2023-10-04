  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan petrol kesintilerine başladı! Suudiler kararı verdi: Bu yıl sonuna kadar kesintiler dahil oldu

Hakan Fidan'dan çok sert Suriye ve Irak açıklaması!

RTÜK'ten yetkililer duyurdu! Türkiye'yi sarsan olay: Halk TV'ye yayın durdurma ve para cezası

Dava sonuçlandı! Mahkemeden terör sevici Merdan kararı

Bakanlık güzel haberi duyurdu!

Merdan Yanardağ hakkında flaş gelişme! Teröristi övmenin hesabını veriyor...

Türkiye'yi bununla vuracaklarmış! 561 km menzilli Tayfun füzesine karşı 35 km menzilli füze aldılar

Terör destekçisi yayınlara taviz yok! Halk TV'ye Ayşenur Arslan cezası

Bu işte profesyonel oldular! Sözcü bir gün şantajcı bir gün montajcı

Hakan Fidan’dan flaş açıklama! Az önce duyurdu! Tüm Türkiye'yi şok etmişti
Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması!
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 21:02:00 -
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında FC Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve Joshua King maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

İsmail Kartal: "Buraya moralli geldik. Gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Spartak Trnava'yı da çok iyi analiz ettik, dersimize çalıştık. İyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Kartal, "Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde." dedi.

"TAKIMA YASAKLADIM"

Galibiyet serisi hakkında konuşan İsmail Kartal, "14'te 14, 20'de 20, 30'da 30... Ben, bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da takıma yasakladım. Biz, sıradaki maçın bizim için en önemli maç olduğu bilinciyle maçlara çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

"BU GECE TOPLANTI YAPACAĞIM"

Rotasyon hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23