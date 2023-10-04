Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan rotasyon açıklaması!

İsmail Kartal: "Buraya moralli geldik. Gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Spartak Trnava'yı da çok iyi analiz ettik, dersimize çalıştık. İyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Kartal, "Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde." dedi.

"TAKIMA YASAKLADIM"

Galibiyet serisi hakkında konuşan İsmail Kartal, "14'te 14, 20'de 20, 30'da 30... Ben, bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da takıma yasakladım. Biz, sıradaki maçın bizim için en önemli maç olduğu bilinciyle maçlara çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"BU GECE TOPLANTI YAPACAĞIM"

Rotasyon hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim." dedi.