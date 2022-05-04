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Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan derbi açıklaması
Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan derbi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 19:36:00 -
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan derbi açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Süper Lig’in 36’ncı haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte Min-Jae Kim takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürürken, Pelkas, Szalai ve Crespo’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de idmanı takip etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, idmanı takip eden basın mensuplarının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kartal, “Ramazan Bayramı bütün ülkemize ve sizlere hayırlı olsun, kutlu olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin. Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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