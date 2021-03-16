Fenerbahçe teklif yaptı

Fenerbahçe, gelecek sezon için tecrübeli teknik direktör Joachim Löw'ün kapısını çaldı. Sabah'ın haberine göre, 2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde, EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan 61 yaşındaki teknik adama, sarı-lacivertli yönetimin teklif götürdüğü iddia edildi.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin hocalığını yapan Löw'ün, Mesut Özil'in de kadroda olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.