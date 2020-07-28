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Spor

Fenerbahçe taraftarlarından tepki! İstemiyoruz

Son zamanlarda adları Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer edilmemesi için gece saatlerinde taraftarlardan pankart açarak tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 08:24:00 -
Fenerbahçe taraftarlarından tepki! İstemiyoruz

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.

Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.

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