Fenerbahçe taraftarlarından tepki! İstemiyoruz
Son zamanlarda adları Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer edilmemesi için gece saatlerinde taraftarlardan pankart açarak tepki geldi.
Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.
Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.