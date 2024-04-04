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Spor Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a isyan!
Spor

Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a isyan!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 16:48:00 -
Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a isyan!

Adana Demirspor karşısındaki boğucu oyundan memnun olan Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve kurmaylarına, "Tam kadro Şanlıurfa'ya gidin" diyerek Süper Kupa finalinin ciddiye alınmasını istiyor.

Fenerbahçe Kulübü'nün "Süper Kupa'yı Mayıs ayının sonunda, yabancı hakem ve yabancı VAR ile oynayalım" talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmedi.

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak finale talepleri kabul edilmezse U19 takımı ile çıkacaklarını açıklamıştı.

Başkanvekili Erol Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtmişti.

Taraftardan çağrı

Ancak yönetimin bu kararına rağmen Fenerbahçe taraftarları öfkeli. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine kupa hediye etme fikrinden vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor.

X'te açılan hashtagde binlerce taraftar, "TamKadroŞanlıUrfaya" diyerek takımlarının Süper Kupa finaline tam kadro çıkması gerektiğini ifade ediyor.
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Ali Koç ve kurmaylarının bu çağrıya nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

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