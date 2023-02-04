  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe taraftarı, TFF'yi protesto etti
Spor

Fenerbahçe taraftarı, TFF'yi protesto etti

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu protesto etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 20:32:00 -
Fenerbahçe taraftarı, TFF'yi protesto etti

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık bin taraftar, TFF binasının bulunduğu bölgede bir araya geldi. Meşaleler yakan ve TFF aleyhine slogan atan Fenerbahçeli taraftarlar, TFF'yi istifaya davet etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bariyerler kuran güvenlik ekipleri, taraftarların basın açıklaması yapılmasına izin verdi.

Taraftarlar adına yapılan açıklamada, son hafta yapılan Adana Demirspor maçında skandal olarak bile tarif edilmesinin hafif kalacağı hadiseler yaşandığı ifade edilerek, "Haftalardır Fenerbahçe'nin aleyhine oyunlar kuruluyor. Bu oyunun son perdesini Adana Demirspor maçından hep birlikte izledik. Maçtan sonra Fenerbahçeli olmayanların bile yaptıkları yorumlara bakarsanız, ne kadar büyük bir haksızlığın Fenerbahçe'ye yaşatıldığı da ortaya çıkar." denildi.

Fenerbahçe'nin geçmişte girdiği hiçbir mücadeleyi kaybetmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 Temmuz FETÖ kumpası sonrası yaşananlarda, o kumpası tezgahlayanların, oynayanların, içinde yer alanların nerede olduğu belli. O kumpasta hedef seçilen Fenerbahçeli yöneticilerin, Fenerbahçe'nin nerede olduğu da belli. Fenerbahçe bu oyunlara karşı taraftarıyla, camiasıyla, başkanıyla, yönetimiyle, hep birlikte dimdik durmaya devam edecektir. Eğer burada 3 Temmuz'da olduğu gibi bazı çevrelerce Fenerbahçe üzerinden bir provokasyon planlanıyorsa, o üstün zekalı arkadaşlara tavsiyemiz, kaybedecekleri bir savaşın içine girmemeleri. Fenerbahçe, geçmişte maçlar, kupalar, şampiyonluklar kaybetmiştir, yine kaybedebilir ama Fenerbahçe geçmişte girdiği hiçbir mücadeleyi, savaşı kaybetmemiştir, yine kaybetmeyecek."

Fenerbahçe'nin emeğine ve alın terine saygı gösterilmesini istenilen açıklamada, "Eğer yine birilerinin beklentisi Fenerbahçe camiası içinde karışıklık yaratmaksa, Fenerbahçe, başkanının önderliğinde, yönetim kurulu, taraftarı, futbolcuları, teknik heyetiyle hep birlikte, omuz omuza şampiyonluğa emin adımlarla yürüyecektir." denildi.

Fenerbahçeli taraftar grubu daha sonra dağıldı.

Fenerbahçe'den Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe'den Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Spor

Fenerbahçe'den Ali Palabıyık hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'den beklenen Arda Güler kararı!
Fenerbahçe'den beklenen Arda Güler kararı!

Spor

Fenerbahçe'den beklenen Arda Güler kararı!

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Başkan Ali Koç resmen açıkladı!
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Başkan Ali Koç resmen açıkladı!

Spor

Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Başkan Ali Koç resmen açıkladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23