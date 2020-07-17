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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 18 derbide 2 kez yenildi

Sarı-lacivertliler, son 5 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 18 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 yenilgi aldı - Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçın 6'sında sahadan bir puanla ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:06:15 -
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 18 derbide 2 kez yenildi

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 18 derbide sadece 2 yenilgi aldı.

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 5 yılda derbilerdeki performansıyla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, son 5 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 18 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



- İki rakibine de birer yenilgi


Fenerbahçe, bu süreçte rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray karşısında birer yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 18 maçta siyah-beyazlılara ve sarı-kırmızılılara sadece birer kez boyun eğdi.

Fenerbahçe, söz konusu 18 maç içinde Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1, Galatasaray'a ise 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 yenildi.


- Son 8 derbide 6 beraberlik


Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçta sahadan 6 kez bir puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 5, siyah-beyazlılarla ise 3 kez ligde karşılaştı. Bu mücadelelerde Beşiktaş'ı 3-1 yenip Galatasaray'a aynı skorla yenilen Fenerbahçe, diğer 6 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.


- Beşiktaş'a 4 maçtır yenilmiyor


Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazar günü karşılaşacağı Beşiktaş ile oynadığı son 4 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, ligde 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildiği rakibiyle daha sonra 1'i Türkiye Kupası 3'ü lig olmak üzere 4 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı rakibini mağlup etmeyi başardı.

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