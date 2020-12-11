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Spor Fenerbahçe, stoper Luis Abram’ı listesine aldı
Spor

Fenerbahçe, stoper Luis Abram’ı listesine aldı

Fenerbahçe, Juan Jesus transferinde sorun çıkma ihtimaline karşılık Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Velez Sarsfieldlı stoper Luis Abram’ı listesine aldı. Teknik Direktör Erol Bulut’un ısrarcı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:22:00 -

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Perulu stoper Luis Abram için atağa kalktı. Stoper transferi için önceliği Roma'da forma giyen Juan Jesus olan Kanarya, Brezilyalı yıldızda sorun çıkma ihtimaline karşılık Abram için temaslara başladı.

Takvim'in haberine göre; Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da forma giyen Abram'ın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe ise Jesus olmadığı takdirde Abram'ı devre arasında istiyor. Fener'in gündemindeki Abram'ın piyasa değeri ise 6 milyon 800 bin Euro. Kanarya, Abram'ın 6 aylık sözleşmesi kalmasını pazarlıklarda avantaja çevirmek istiyor.

Erol Bulut ısrarcı

Lemos ve Serdar'dan beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un stoper transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Bulut'un Abram'a onay verdiği belirtildi. 1.87 boyundaki Luis Abram, hava toplarındaki yüksek hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Attığı sürpriz gollerle takımına hücumda da katkı veriyor. Perulu topu oyuna sokma konusunda da başarılı bir stoper.

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