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Spor

Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran'da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:58:14 -
Fenerbahçe Spor Okulları, 29 Haziran'da kademeli olarak faaliyetlerine başlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Spor Okulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği faaliyetlerilerine 29 Haziran Pazartesi günü kademeli olarak başlayacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Kovid-19 önlemlerine büyük özen gösterilerek kürek, atletizm, masa tenisi ve cimnastik branşlarında öğrenciler tekrar bir araya gelecek.

Okulların yeni dönem kayıtları da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Spor Okulları Kayıt Merkezi'nde sürüyor.


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