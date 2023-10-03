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Spor Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-03 19:49:00 -
Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Yarın öğlen saatlerinde Slovakya’ya gidecek sarı-lacivertli kafile, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı stadyumda yapacak.

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