  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı
Spor

Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı

Antalyaspor, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 senelik sözleşme imzalarken bir sonraki satıştan sarı-lacivertli kulübe yüzde 50 pay verecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 20:28:00 -
Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadro dışı bıraktığı Sinan Gümüş, Antalyaspor'da. Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala imzalar atılırken 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine dair detaylar da belli oldu.

2.5 yıllık sözleşme imzaladı

DHA'nın haberine göre Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Antalya ekibinin oyuncuyu satması halinde gelecek bonservis bedelinin yüzde 50'sini alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay