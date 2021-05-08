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Spor Fenerbahçe son dakika golüyle güldü
Spor

Fenerbahçe son dakika golüyle güldü

Fenerbahçe Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yendi. Fenerbahçe'ye zaferi getiren golü 90+6. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:58:00 -
Fenerbahçe son dakika golüyle güldü

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Son dakikada Valancia kazandı

Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.

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