Fenerbahçe son dakika golüyle güldü
Fenerbahçe Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yendi. Fenerbahçe'ye zaferi getiren golü 90+6. dakikada Enner Valencia kaydetti.
Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.
Son dakikada Valancia kazandı
Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.
Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.