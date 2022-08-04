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Spor Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi kanalda canlı?
Spor

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi kanalda canlı?

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Dinamo Kiev’e yenilmesiyle birlikte Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi’de devam edecek. Peki Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi kanalda canlı?

Yeniakit Publisher
2022-08-04 11:36:00 - 2022-08-04 11:40:19
Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Slovacko maçı hangi kanalda canlı?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçlarında heyecan dorukta. Şampiyonlar Lig’ne veda ede Fenerbahçe, UEFA Avrupa Lig 3. ön eleme maçı kapsamında Slovacko karşında galibiyet arıyor.

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 

Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Slovacko karşılaşması Şükrü Saraçoğlu Stadında oynanacak.

Fenerbahçe-Slovacko muhtemel 11’leri

TD Jorge Jesus, Dinamo Kiev eşleşmesinde kullandığı Marcel Tisserand'ı bu kez dışarıda bırakıp Mauricio Lemos'u listeye ekledi. Yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique da listede; büyük ihtimalle de ilk 11'de olacaklar.

Önlerinde Willian Arao'yu, kalede Osman Ertuğrul Çetin'i, orta alanda Miguel Crespo'yu göreceğiz. En ileride Enner Valencia yerine Serdar Dursun forma giyebilir. Kanatlarda Diego Rossi ve Bruma (Emre Mor) forma giyecek. Altay Bayındır'ın sakatlığının bulunduğu Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Eğribayat, listeye dahil edildi. Kadrodan çıkarılan isim ise tedavileri devam ettiği için Mert Hakan Yandaş oldu. İşte Fenerbahçe-Slovacko muhtemel 11’leri: 

Ertuğrul, Szalai (Luan Peres), Henrique, Osayi, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Lincoln, Bruma, Valencia

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