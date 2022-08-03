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Spor Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı izle:
Spor

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı izle:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman? Slovacko maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:00:00 -
Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı izle:

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turunda devam eden Fenerbahçe, 4 Ağustos Perşembe günü Çekya’nın Slovacko takımını konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı izle:

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık ve kart cezası sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.  Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş'ın Slovacko karşısında forma giymesi beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu ile Joshua King, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek.

10 isim kadroda yok

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

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