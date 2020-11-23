  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçının ne zaman saat kaçta olduğunu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:38:00 -
Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ne zaman?

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç 24 Kasım Salı günü oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş forma giymeyecek. Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan Valenci'da kadroda yer almayacak. 

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester United Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor

Manchester United Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?
Gündem

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu canlı yayında ilk defa açıkladı! Akşener neden istifa etmek istedi?

İYİ Parti kurucularından Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, partiden neden istifa ettiğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neden istifa ..
Sokağa çıkma yasağı başladı: Pazartesi günü neler değişecek?
Gündem

Sokağa çıkma yasağı başladı: Pazartesi günü neler değişecek?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 20:00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Kasım Pazartesi sabahı saa..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay