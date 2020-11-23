Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçının ne zaman saat kaçta olduğunu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ne zaman?
Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe, Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç 24 Kasım Salı günü oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş forma giymeyecek. Ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan Valenci'da kadroda yer almayacak.