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Spor Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:13:44 -
Fenerbahçe, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Diego Perotti bağırsak enfeksiyonu nedeniyle yer almadı.

Gökhan Gönül, Harun Tekin, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor yarın saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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