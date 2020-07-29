Fenerbahçe, Simon Falette'yi tekrar kiralamak istiyor

Devre arasında Fenerbahçe’ye Almanya’nın Frankfurt takımından kiralanan Simon Falette için görüşmeler başlıyor.

Bu hafta içerisinde başlayacak görüşmelerle Falette’nin bir yıl daha kiralanması konusu masaya yatırılacak.

Sezonun bitmesine karşın şu an ailesiyle İstanbul’da olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla devam etmek istiyor.

Ancak Frankfurt kulübünün ilk önceliği bonservisle transfere izin vermek. Sarı-lacivertli kulüp de orta yolu bulmak için uğraşıyor.

Eğer bir sonuç alınamazsa stoper konusunda başka alternatifler aranacak.