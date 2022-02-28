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Spor Fenerbahçe seriyi bozmadı
Spor

Fenerbahçe seriyi bozmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla yenerek serisini 3 maça yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 22:12:00 -
Fenerbahçe seriyi bozmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşalı Muleka karşılaşmanın 67. dakikasında takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü kaydetti. Sarı-Lacivertlilere galibiyet getiren gol ise 90+1. dakikada Attila Szalai'den geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken, Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmada Göztepe'yle karşılaşacak.

Kasımpaşa 1 - 2 Fenerbahçe

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Mamadou, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Umut.

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Arda, Berisha.

GOLLER: 6' Zajc, 90+1' Szalai (Fenerbahçe) 67' Muleka (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: 90+7' Mabil (Kasımpaşa)

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