Fenerbahçe, Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Mbwana Samatta'nın transfer edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."