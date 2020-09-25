  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe, Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı
Spor

Fenerbahçe, Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı

- Tanzanyalı futbolcunun 2021 Mayıs sonuna kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağlandı - Sarı-lacivertliler, sözleşme boyunca Aston Villa'ya 6 milyon avro ve bu bedele ilaveten sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin avro bonus ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:30:43 -
Fenerbahçe, Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Mbwana Samatta'nın transfer edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı
Dünya

F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs döneminde bireysel silahlanmanın en çok yaşandığı ABD'nin silah tedarikini Türkiye'den karşı..
İngiltere'den yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu tanımadıklarını duyurdu ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir uzlaşıya varamaması..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı